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Şehitkamil’de Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan lokanta, pastane ve pide fırınlarına korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan lokanta, pastane ve pide fırınlarına korona virüs denetimi gerçekleştirdi. İşletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik denetimlerde temizlik, hijyen konularının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarından taviz verilmemesi konusunda uyarı yapıldı.
Halk sağlığına büyük önem veren, verdiği önemi de yaptığı etkin denetimlerle gösteren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçe genelinde farklı noktalarda hizmet veren lokanta, pastane ve pide fırınlarına yönelik denetim yapan ekipler, temizlik ve hijyen konularının yanı sıra sosyal mesafe ile maske kullanımı kurallarına ilişkin işletmelere hem bilgilendirme yaptı hem de uyarılarda bulundu.
“Halkımızın sağlığının önemsenmesi adına önemli bir uygulama”
Yapılan denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çeken işletme sahibi Durmuş Şahin, “Bugün zabıta ekiplerimiz işletmemize gelerek denetimlerde bulundular. Tabi bu tür denetimler hem bizlerin temiz ve hijyen olması konusunda hem de halkımızın sağlığının önemsenmesi adına önemli bir uygulama. Bizler işletmeciler olarak halkımızın sağlığını düşünerek, iş yerlerimizin temiz ve hijyen olması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve el değmeden burada ekmeklerimizi üretiyoruz. Bugün de yapılan denetimlerde zabıta ekiplerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Bu tür denetimlerin sık sık yapılması bizler için de çok iyi. Çünkü eksikliklerimizi görerek, daha kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra, özellikle son dönemde korona virüs salgınını önlemek adına iş yerimizde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz. Tüm çalışanlarımız, maskesiz ve eldivensiz hiçbir şekilde çalıştırılmıyor. Müşterilerimize de uyarılar yapılarak, sosyal mesafe kuralına uyarak maskesiz almıyoruz. Ben bu denetimlerden dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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