Şehitkamil’de covid vakası görülen binalar dezenfekte ediliyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından, yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında ilçe genelinde vaka görülen binalarda dezenfekte işlemi yapılıyor. Ekipler; binaların merdiven, koridor, asansör ve apartman boşluğu gibi alanlarını dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştıran Şehitkamil Belediyesi, gelen ihbarları değerlendirerek, vaka görülen binalarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, binaların giriş kapıları, merdiven, asansör ve apartman boşluğu kullanım alanlarını detaylı biçimde dezenfekte ediyor. Son olarak Karacaahmet Mahallesi’nde iki binada görülen vaka ile birlikte gelen ihbarı değerlendiren Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her iki binada dezenfekte çalışması yaptı. Yürütülen dezenfekte çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesine teşekkür ettiler.

"Belediyeye çalışmalarından dolayı teşekkür ederim"

Yapılan dezenfekte çalışmalarının olumlu olduğunu belirten Karacaahmet Mahalle Muhtarı Mehmet Yalçın, “Kovid-19 salgının artmasıyla birlikte mahallemizde bulunan iki binamızda yaşayan vatandaşlarımızda Kovid-19 tespit edilince karantina altına alınmak durumunda kaldılar. Bununla birlikte her iki binamızda dezenfekte yapılması için Şehitkamil Belediyemize başvuruda bulunduk. Bugün sağ olsunlar ekipler hızlı bir şekilde gelerek, her iki binamızda dezenfekte çalışmaları yaptılar. Binalarımızın tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Bu konuda Şehitkamil Belediyemize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Lütfen, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamalarını ve evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Kurallara uyarak, Kovid-19 salgınını önlemeye gayret gösterelim” şeklinde konuştu.

"Bina baştan aşağı dezenfekte edildi"

Binalarında yapılan dezenfekte çalışmalarıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunus Elmasçı, “Binamızda ikamet eden bir ailemizde Kovid-19 tespit edilince durumu muhtarımıza bildirdik. Sağ olsun muhtarımız da konuyla yakından ilgilenerek, durumu Şehitkamil Belediyemize iletti. Bugün belediyemizden ekipler gelerek, binamızı baştan aşağı dezenfekte etti. Bizler de bina sakinleri olarak, salgının yayılmasını önlemek adına kurallara uymaya dikkat ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Şehitkamil Belediyemize, bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.