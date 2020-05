Şehitkamil’deki Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen cuma namazı kılınacak alanlarda kapsamlı bir dezenfekte çalışması yürüttü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerdeki ibadet kısıtlaması kararından sonra ikinci normalleşme takvimi ile belirlenen noktalarda açık havada cuma namazı kılınması kararlaştırıldı. Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde Şehitkamil Kaymakamlığı tarafından belirlenen noktalarda yapılacak ibadet öncesi detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

"Her türlü tedbirimizi aldık"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bilindiği gibi ülkemiz genelinde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına çok sayıda karar alınmıştı. Cami ve mescit gibi ibadetlerin toplu olarak yapıldığı alanlarda tedbir amaçlı ibadet yapılmasına da bir süre ara verilmişti. Ancak alınan karar sonrası ülkemiz genelinde cuma namazı kılınacak. Yapılacak ibadetin öncesinde ve sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına biz, her türlü tedbirimizi aldık. Namaz kılınacak alanların tamamını dezenfekte ettik ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde işaretleme yaptık. Namaz kılacak vatandaşlarımızdan ricam, abdest alma yeri yasak olduğu için alana abdestli ve maskeli gelmeleri. Ayrıca her vatandaşımızın seccadesini yanında getirmesi gerekiyor. Hasta olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmamasını hasletten rica ediyorum. Bir de vatandaşlarımızın, namaz öncesi ve sonrası birbirleriyle temas kurmamalarını istirham ediyorum. Belirlenen kurallara dikkat edersek, inşallah bu beladan en kısa sürede tamamen kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Bölgemiz için bu alan çok iyi oldu

Yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, “Yaklaşık 2 buçuk aydan bu yana korona virüs nedeniyle cuma namazı eda edilememekteydi. Şimdi, alınan kararla açık alanlarda yarından itibaren inşallah cuma namazını eda edeceğiz. Kılınacak cuma namazı için de Şehitkamil İlçe Stadyumunu hazırlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemiz için bu alan çok iyi oldu. Vatandaşlarımız, bu alanda namazlarını rahatça eda edecekler” ifadelerini kullandı.