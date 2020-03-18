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Şehitler kabirleri başında anıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliği ve Kanlıpınar Şehitliği’nde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tören programına; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ile Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin katıldı. Hava Şehitliği’ndeki tören, Şehitlik Anıtı´na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.
Vali Özdemir Çakacak ve beraberindeki tören heyeti Hava Şehitliği ziyaretinin ardından Kanlıpınar Şehitliği’ni ziyaret etti.Şehitlik defterini imzalayan Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Gülan ve Belediye Başkan Vekili Ünal, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından şehitler için edilen duanın ardından şehit mezarlarını tek tek gezen Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Gülan ile Belediye Başkan Vekili Ünal, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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