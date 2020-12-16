YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.12.2020 09:53 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yıldan bu yana dünyada etkisini hissettiren korona virüsü salgını ile mücadelesini tüm imkânlarını seferber ederek sürdürüyor.Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yıldan bu yana dünyada etkisini hissettiren korona virüsü salgını ile mücadelesini tüm imkânlarını seferber ederek sürdürüyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında hastane girişleri, caddeler, semt pazarları, belediye hizmet binaları, otobüs durakları, muhtarlıklar, dolmuşlar ve tüm kamusal alanlar özel solüsyonlar ve ekipmanlar kullanılarak arındırılıyor. Ayrıca vatandaşların kendi evlerinde, apartmanlarında, iş yerlerinde ve araçlarında kullanabilmeleri için Dezenfektan Çeşmeleri hizmeti başlatıldı. Şehrin merkezi noktalarına yerleştirilen çeşmelerden yüzey ve yer dezenfektanı temin edilebiliyor.

“Gece gündüz demeden devam ediyoruz”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Siz evinizdeyken biz şehrimizi düzenli olarak baştan aşağı arındırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanlarla, kurum ve kuruluşlarımızda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Şehrimizin temizliği, hemşehrilerimizin sağlığı için hastanelerimizi, durakları, parkları, tüm kamu hizmet alanlarını ve çöp konteynerlerini düzenli olarak süpürüyor, yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Süleymanpaşa’mızın cadde ve sokaklarında sabahlara kadar canla başla çalışan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.
Yüksel ayrıca, vatandaşlara bir kez daha mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, zorunluluk hallerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami dikkat etmeleri hatırlatmasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:11
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
İnan Eczanesi
Kapakli
Semra Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Neşe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.