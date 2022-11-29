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Şehrin göbeğinde korkutan yangın

29.11.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir süre sonra yıkımına başlanacak olan ve bu sebeple boşaltılan binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Şehrin göbeğinde korkutan yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Nuri Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre sonra yıkılacağı için boşaltılan binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehrin göbeğinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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