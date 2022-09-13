"Şehrin Pusulası: Çocuklar" projesi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen ve Ankara'da sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarda kent ve kente aidiyet bilinci oluşturmayı hedefleyen, "Şehrin Pusulası: Çocuklar" projesi başarıyla tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın desteklediği "Şehrin Pusulası: Çocuklar" programı düzenlenen toplantıyla sona erdi.

Proje ile çocukları şehirle tanıştırmak, çocukların içinde yaşadıkları şehir üzerine düşünmelerini, hayal etmelerini sağlamak ve onların gözünden şehri, şehir kavramını yeniden tasarlamak hedeflendi.

Ankara'da Altındağ, Akyurt ve Keçiören ilçelerinde başlayan projede 10-16 yaş arasında 142 çocukla kent gezileri düzenlendikten sonra, okullarda çocuk hakları ve kent hakları üzerine düşünmelerini teşvik edecek atölye çalışmaları yapıldı.

Çocuklar atölyeler kapsamında yaşadıkları kentte gördükleri sorunlara dair çözüm önerilerini geliştirdi ve bu önerileri hazırladıkları maketlerle aktardı.

Çocuklar ayrıca belediye yetkilileriyle görüşerek kente dair önerilerini sunma imkanı da yakaladı. Son olarak, çocukların yaşadıkları kenti daha iyi tanımalarına yardımcı olmak için Ankara'nın Cumhuriyet tarihinin ilklerini öğrenebilecekleri önemli binaları, kente özgü tarihi evleri, müzeleri ve parkları kapsayan bir rota oluşturarak kent haritası tasarlandı.

Türkiye'de çocuklar tarafından kurulan ilk dernek olma özelliği taşıyan Hempa Çocuk Derneği, bu proje kapsamında aynı zamanda kendi ekibini de çocuk hakları ve çocuklarla çalışma konusunda güçlendirdi ve deneyim kazandı.

Proje ekibi ve eğitimli mentor grubu webinarlar düzenleyerek çocuk hakları, kent hakkı ve katılım hakkı eğitimlerini gönüllü havuzuna ve çocuklara aktardı.

- "Projenin tüm ülkeye yayılmasını ve örnek olmasını diliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, çocukların kent bilincine sahip olmalarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak toplumsal gelişim ve fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 'Şehrin Pusulası: Çocuklar' projesi de sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olarak nitelendirilen çocukların yaşadıkları kente olan aidiyetlerinin artırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Vakfımızın hibe programı kapsamında destek verdiği projenin başta Ankara olmak üzere tüm ülkeye yayılmasını ve örnek olmasını diliyorum."

Çocukların her alanda katılımcı olmalarının önemine değinen Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay da "En büyük amacımız çocukların kendi fikirlerini özgürce ifade ederek sınır tanımayan hayallerini dile getirebilmelerini sağlamak. Bu bağlamda Sabancı Vakfı'nın hibe desteğiyle hayata geçirilen projemiz çocukların hayallerindeki şehri tasarlayarak yerel yönetimlerle paylaşmalarına olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

