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Şehzade Korkut Camiinde işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu Antalya’nın Fetih sembolü Şehzade Korkut Camiinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Münir Karaloğlu Antalya’nın Fetih sembolü Şehzade Korkut Camiinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Yetkililerden caminin son durumu hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, Caminin ahşap işlemeli bölmeleri hakkında bilim kurulunun hazırladığı sunumu dinledi.
Şehre Müslüman kimliğini kazandıran, Antalya’nın Fetih sembolü olan Şehzade Korkut Camii’nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karaloğlu’na, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar ve İl Müftüsü Osman Artan eşlik etti. Restorasyonu büyük oranda tamamlanan Şehzade Korkut Camiinde çalışmalar projeye uygun olarak devam ediyor. Caminin ana gövdesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ahşap formlara yapılacak işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor. Çalışmaları özenle inceleyen Vali Münir Karaloğlu’na caminin minber, eyvan, kürsü, kapı ve pencere gibi ahşap işlemeli kısımları hakkında bilim kurulunun hazırladığı örnekler sunuldu. Vali Münir Karaloğlu’nun da bilim kuruluna verdiği öneri ve örneklerinden yola çıkarak, caminin tarihi mermerlerindeki işleme figürlerinin aynısı ahşap kısımlarında da kullanılacak. Ayrıca caminin mihrabının nasıl olacağı ve kullanılacak taş ve figürler hakkında da kararlar alındı. Caminin halısında ise binanın mimari rengine uygun olarak turkuaz zeminde pastel tonlarında detayların kullanılabileceği değerlendirildi.
Korona salgını tedbirlerine dikkat edilerek sürdürülen çalışmalar sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyularak yapılıyor. Vali Münir Karaloğlu da incelemeler boyunca maske takarak sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

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