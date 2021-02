Şehzadeler Belediyesi şubat meclisini yaptı

Belediye doğal afetlere karşı teyakkuzda Son günlerde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle Şehzadeler Belediyesi’nin teyakkuzda olduğunu belirten Başkan Çelik, “Çok şükür yaşanan bu hadiselerde bir can kaybımız yok. Şehzadeler Belediyesi olarak doğal afetlere karşı teyakkuzdayız. Fırtınalar nedeniyle şehrimizin muhtelif noktalarında ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları gibi hadiseler yaşanıyor. Bunlara da ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Hafta sonu Tekeliler Mahallesi sınırlarından geçen Bahadır Çayı’nda taşkınlar yaşandı. Mahallenin ulaşımında kısa süreli bir aksama oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir planlama ile kısa sürede iş makineleri ile müdahale ettiler. Gece geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası taşkınla birlikte gelen atıkların kapattığı köprü temizlenerek, ulaşıma yeniden açıldı.” şeklinde konuştu.

“Çöpler, çöp kutularına atılsın ”

Belediye ekiplerinin Hurdacılar Sitesi’nde gerçekleştirdiği evsel nitelikli katı atıkları temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çelik bölgeden 170 kamyon atığın toplandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, müşterek bir çalışma ile Turgut Özal mahallemizdeki Hurdacılar Sitesi ve civarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Bölgede toplanan evsel atıklar temizlendi ve bu çalışmada 170 kamyon atık toplandı. Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için var güzümüzle çalışıyor ve halkımıza hizmet etmekten yılmıyor, yorulmuyoruz. Ancak 171 bin nüfusu 67 mahallesi olan kentimizde her an her yerde olamayız. Zaman, insan gücü ve ekipman kaynağı bakımından bu mümkün değil. Biz en güzel temizliğin kirletmemekle olacağı inancındayız. Bu inançla başlattığımız Temiz Şehir Şehzadeler projesi kapsamında ilçemizde topyekün bir temizlik seferberliğinin yürütülmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamında halkımızdan beklentimiz çöplerini sadece ve sadece çöp konteynerlerine atmalarıdır. Hurdacılar Sitesi esnaflarımızdan da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bölgede evsel nitelikli katı atıkların biriktirilmemesi, biriktirmek isteyenlere müsaade edilmemesi en büyük talebimizdir.” Başkan Çelik bölgede denetimlerin artırılacağını dile getirdi.