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Şehzadeler Belediyesi ‘Vefa Sosyal Destek’ ile gönülleri fethediyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, market, eczane gibi alışveriş ihtiyaçları, Şehzadeler Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.Şehzadeler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market, pazar gibi alışveriş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için harekete geçti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, market, eczane gibi alışveriş ihtiyaçları, Şehzadeler Belediyesi tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.
Şehzadeler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market, pazar gibi alışveriş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için harekete geçti. Evlerinden çıkamayan yaşlılar için özel ekipler oluşturan Şehzadeler Belediyesi, talepler doğrultusunda alışveriş yapıp vatandaşların evine götürmeye başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz tarafından yapıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını ve korona virüsten korunma yöntemlerini uygulanmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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