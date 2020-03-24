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Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi de maske üretimine başladı

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü maske üretmeye başladı.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü maske üretmeye başladı. Anti bakteriyel kumaşlardan üretilen maskeler yıkanabilme özelliğine de sahip.
Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi alan, Türkiye’de de hükümet tarafından çeşitli tedbirlerin alındığı korona virüs salgını sonrası maske talebi arttı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün maske talebini karşılamak için maske üretimine başladı. Manisa dışından da talepler alan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Giyim Bölümünde 20’e yakın giyim ve el sanatı öğretmeni tarafından üretilen maskeler anti bakteriyel kumaştan yapılıyor ve kağıt görünümlü olmasına rağmen yıkanabilir özelliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Gerek kadrolu giyim bölümü öğretmenleri, gerekse el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticilerimizi okula davet ettik. Çünkü Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne maskelerimizi üretiyoruz. Aslında talep çok ama ürettiklerimizi sadece İl Sağlık Müdürlüğü’ne veriyoruz. Başka bir yerden sipariş almıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü’nden olsun, fabrikalardan olsun, kurum ve kuruluşlardan olsun, esnaflardan olsun talepleri oldu. Ama bu talepleri karşılayamayacağımız için ürettiklerimizin hepsini Sağlık İl Müdürlüğü’ne veriyoruz. Maskelerimiz anti bakteriyel kumaşlardan yapılıyor. Yıkanıp ütülenip yeniden kullanılabilir. Yaklaşık 20 kişilik bir ekiple bu maskeleri üretiyoruz” dedi.

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