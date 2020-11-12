Şehzadeler’de, 2 milyona mal olacak projenin temeli törenle atıldı

Şehzadeler Belediyesi’nin Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin temeli törenle atıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin 2 milyon 53 bin 200 TL’ye mal olacağını ve 23 Nisan 2021 tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin temeli törenle atıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirilen törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, bazı belediye meclis üyeleri ile başkan yardımcıları hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu proje için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Projede neler var?

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin ihalesini 12 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirip, temmuz ayında da yer teslimi yaptıklarını, ancak yüklenici firma sahibinin vefat etmesiyle sözleşmenin iptal edildiğini söyledi. Başkan Çelik, 29 Eylül 2020 tarihinde yeniden ihalesi yapılan projenin 2 milyon 53 bin 200 TL’ye mal olacağını ve 23 Nisan 2021 tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek proje kapsamında yapılacaklar hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik şöyle devam etti: “Projemiz 162 ada 1 parselde yer almakta ve 161 ada 1 parsel ile arasında yer alan yolun da düzenleme çalışmasına dahil edilmesi ile birlikte toplam 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Gelin odası, çok amaçlı oda ve tuvaletlerden oluşan kapalı düğün salonu bölümü; engelli rampalarının da yer alacağı ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılacak 625 metrekarelik bir alandan oluşacaktır. Açık düğün salonu alanımız ise 800 metrekarelik bir alanda yer alacak. Tesis içerisinde 30 metrekarelik bir büfe de yer alarak, halkımıza hizmet verecek. Proje içerisinde yüzeyi hazır beton ile kaplanacak her biri 14 metrekarelik alana sahip toplam 15 adet piknik masası ve 210 metrekareden oluşan piknik alanı da yer alıyor. Gerek düğün ve derneklerde gerekse de piknik amacı ile kullanım esnasında çocuklarımızın eğlenebilecekleri 650 metrekarelik çocuk oyun parkımız da proje içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, meydanlar, bağlantı yolları da bulunuyor. Mevcut doğal dokunun korunacağı projemizde bin 700 metrekarelik bir yeşil alanımız olacak. Ayrıca projemiz kapsamında mahallemizin tarımsal ihtiyaçlarında kullanılan su depomuz, karşı parsele taşınacak ve kapasitesi de iki kat artırılacak. Bu sayede yaşanan yetersizliğin önüne geçilmiş olunacak.” Projeye YİKOB’un da destek vereceğini kaydeden Başkan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.