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Şehzadeler’den sağlıkçılara kuzu üzüm dopingi

MANİSA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi tarafından korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık personeline kuru üzüm dağıtımına başlandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık personeli Şehzadeler Belediyesi tarafından unutulmadı.

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi tarafından korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık personeline kuru üzüm dağıtımına başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık personeli Şehzadeler Belediyesi tarafından unutulmadı. Şehzadeler Belediyesi tarafından hijyenik ortamlarda hazırlatılan 15 bin 100’er gramlık kuru üzüm paketlerinin dağıtımına başlandı. İlk gün belediye ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarına ilk etapta 6 bin paket dağıtılan şifa deposu kuru üzümlerin dağıtımına devam edileceği öğrenildi.
Sağlık personelinin korona virüsle mücadelede büyük bir özveriyle görevinin başında olduğuna dikkat çeken Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sağlıkçılara bir nebze de olsa moral vermek ve enerjilerini yüksek tutabilmek için enerji deposu olan şifalı kuru üzümlerden dağıtmaya başladıklarını kaydetti.
Sağlık çalışanlarının enerjisine enerji katmak istediklerini kaydeden Başkan Çelik, dağıttıkları kuru üzümlerin şifa olmasını diyerek, önümüzdeki günlerde de kuru üzüm dağıtımına devam edeceklerini belirtti.

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