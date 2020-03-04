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Şehzadeler’e ’Millet Kıraathanesi’ müjdesi

MANİSA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgedeki 1453 metrekarelik alana Millet Kıraathanesi yapacaklarını müjdeledi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında eski adliye lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi’ndeki 81 pafta 83 parseldeki 5586 metrekarelik alanın 1453 metrekarelik kısmının Milli Emlak Müdürlüğü’nce Şehzadeler Belediyesi’ne tahsis edildiğini açıkladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgedeki 1453 metrekarelik alana Millet Kıraathanesi yapacaklarını müjdeledi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında eski adliye lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi’ndeki 81 pafta 83 parseldeki 5586 metrekarelik alanın 1453 metrekarelik kısmının Milli Emlak Müdürlüğü’nce Şehzadeler Belediyesi’ne tahsis edildiğini açıkladı. Meclis toplantısında Millet Kıraathanesi yapılabilmesi için gerekli olan 1/1000 ve 1/5000’lik imar planlarının kısa sürede yapılabilmesi için 1/1000’lik planların yapım yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi gündeme geldi. Maddenin görüşülmesi sırasında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çelik şöyle konuştu: “Eski Adliye Lojmanlarının olduğu yerde 1453 metrekarelik alanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsisi Şehzadeler Belediyesi’ne yapıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan da gerekli ön izinleri aldık. Buranın Kültürel Tesis Alanı şeklinde 1/ 1000 ve 1/5000’lik imar planları eş zamanlı yapılacak.”

“Millet kıraathanesi 24 saat açık olacak”
Şehzadeler Belediyesi’nin kendilerine tahsis edilen alanda bir Millet Kıraathanesi yapacağını açıklayan Başkan Çelik, “Burada bir kütüphane, Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak. Öğrencilerimizin, araştırmacıların ve kitap kurtlarının yararlanabileceği bir eser olacak. Şehrin tam merkezi bir noktasında, ulaşım kolaylığının olduğu bir yerde önemli bir hizmeti inşallah Manisa’ya kazandırmış olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a bize verdikleri destek için şahsım ve Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Çelik’in ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü önemli bir çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade ederek Başkan Çelik’e teşekkür etti. Güzgülü, “Genelde bizler şuna alışığız; değişik kurumlar bizden yer ister ve belediyeler olarak bizler onlara yer tahsisi yaparız. Belediyeler olarak uzun süredir devletten bu anlamda bir destek alamıyorduk. Hep bizden isteniyordu. Belediye adına Manisa’ya böyle bir hizmet kazandırıldığı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Millet Kıraathanesi’nin kısa sürede hayata geçirilebilmesi için mecliste imar çalışmaları yapılırken; sahada da Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Millet Kıraathanesi için hafriyat kaldırma çalışmaları da başladı.

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