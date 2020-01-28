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Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini Elazığ depreminden etkilenen müşterilerine 3 ay süreyle yansıtmayacak.

Uygulama, Şekerbank'ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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Şekerbank

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