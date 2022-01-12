Şekerbank, FMO ile 30 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu (FMO) ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında KOBİ ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 30 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında Şekerbank'ın Türkiye genelindeki KOBİ ve çiftçi müşterilerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Strateji ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek,

Şekerbank'ın yalnızca bugün değil, geçmişten bu yana sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı amacıyla çiftçiye, üretime, enerji verimliliğine, Anadolu'daki KOBİ'lere verdiği desteğin uluslararası finans kuruluşları tarafından takdir edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"FMO'dan edinilen bu kaynak, Şekerbank'ın üretim ve Anadolu odaklı faaliyetlerine verilen değeri gösterirken aynı zamanda Türkiye ekonomisine olan güveni de teyit etmektedir. Anadolu'daki çiftçi ve KOBİ'lerin finansmana erişimini yaygınlaştırmak amacıyla imzalanan söz konusu kredi anlaşmasıyla bir kez daha gördük ki, uluslararası finans kuruluşları, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye devam ediyor. Şekerbank olarak üstlendiğimiz 68 yıllık Anadolu bankacılığı misyonunun bilincinde olarak, önümüzdeki dönemde de üretimi desteklemeye, sürdürülebilir ve her kesimi kucaklayan kapsayıcı finansmana öncelik vermeye devam edeceğiz."

Kredi anlaşması ile ilgili FMO tarafından yapılan açıklamada da Şekerbank'ın Anadolu bankacılığı misyonuna, sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerine ve öncü rolüne, çiftçi ve KOBİ’lere yönelik uzmanlığına vurgu yapılarak, "Şekerbank'ın üreticiler ve tarım tedarik zincirindeki KOBİ'lerle olan uzun vadeli ilişkisi, FMO’nun stratejisiyle uyum sağlamaktadır. Bu stratejik uyum, FMO ve Şekerbank'ın 10 yılı aşkın iş birliğinin temel belirleyicisi olmaktadır." denildi.

