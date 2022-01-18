YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şekerbank, Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi

Şekerbank, Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi

18.01.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "İştirakimiz Şeker Yatırım iş birliğiyle sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti ile müşterilerimize varlıklarını farklı yatırım enstrümanlarında değerlendirme imkanı sunarken, piyasa gelişmelerinden de anında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, müşterilerinin birikimlerine değer katmak için birçok ayrıcalıklı hizmet sunduğu Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi.

Şekerbank açıklamasına göre, Banka, Özel Birikim Hizmeti'ni Anadolu'ya yayılmış tüm şubelerinde müşterilerinin hizmetine sundu. Banka, birikimleri profesyonel şekilde yönetme ve alternatif yatırım araçları imkanı sunduğu Özel Birikim Hizmeti'yle müşterilerinin yatırımlarına yön verecek.

Şekerbank müşterileri, Şekerbank'ın iştiraki Şeker Yatırım tarafından verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti ile piyasalar hakkında profesyonel bilgi sahibi olacak ve böylelikle Banka'da bulunan birikimlerine farklı yatırım araçlarıyla değer katma fırsatı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, değişen piyasa koşulları ve müşteri alışkanlıkları doğrultusunda, müşterilerin birikimlerini değerlendirmek için güvenilir ve profesyonel desteğe ihtiyaçlarının olduğunu bildiklerini aktardı.

Kumoğlu, "İştirakimiz Şeker Yatırım iş birliğiyle sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti ile müşterilerimize varlıklarını farklı yatırım enstrümanlarında değerlendirme imkanı sunarken, piyasa gelişmelerinden de anında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm şubelerimiz aracılığıyla sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti'ni yakın zamanda dijital platformlarımızdan da müşterilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Şeker Yatırım Genel Müdürü Osman Göktan da amaçlarının Şekerbank müşterilerinin birikim değerlendirme süreçlerini en iyi şekilde desteklemek olduğunu belirterek, "Bankacılık hizmetini danışmanlıkla birleştirerek sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti’ni alanında uzman ekipler ve profesyonel destek ile en üst seviyeye taşıyoruz. Şekerbank'ın yaygın şube ağı sayesinde güvenilir, istikrarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile yatırım ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.