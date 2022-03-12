Şekerbank'tan çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine 60 aya kadar vadeli finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Çiftçilerin daha çok kaynağa ulaşmasını sağlayarak, üreticilere destek veren Şekerbank, çeltik, mısır ve pamuk gibi endüstriyel ürün yetiştiren çiftçilerin işletme giderlerini karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, hasadı başlayan üreticilerin hasat döneminden sonra mahsullerini değerine satabilmelerini amaçlayan Şekerbank, kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile üreticilere nakit desteği sunuyor.

Ayrıca ürününü lisanslı depolarda değerlendiren ELÜS sahibi ve TARSİM sigortasını Şekerbank üzerinden yaptıran üreticiler, finansman ihtiyaçlarını, bankanın ek olarak uyguladığı ekstra indirimli faiz oranı ve komisyon indirimiyle karşılayabiliyor. Kampanyadan yararlanan "Hasat Kart" müşterilerine ise 10 bin TL ve üzeri harcama yapmaları durumunda kart ücreti muafiyeti de sağlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin türüne göre ihtiyaç duydukları finansman çözümleri de farklılaşabiliyor. Biz ürünleri ve uygun oldukları dönemleri temel alarak oldukça hassas bir segmentasyon yapıyor ve çiftçilerimizin uzun vadeli ve dönemsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hızlı çözümler üretiyoruz. Yeni kampanyamızla çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine destek olacağız. Bu ürünleri üreten tüm çiftçilerimizi şubelerimize bekliyoruz. Anadolu bankacılığı misyonumuzla her zaman üreticinin yanında olmaya devam ediyoruz."

