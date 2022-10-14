Şekerbank'tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel gelenekselleşen kampanyası ile kadın çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir tarımın finansmanında 69 yıldır aktif rol alan Şekerbank, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanyası ile finansal kapsayıcılık alanında özellikle kırsaldaki kadın çiftçilerin yanında yer alıyor.

Kadınların tarımsal alanda sahip oldukları önemli konumdan hareketle, kadın üreticilere finansman desteği sağlayarak, işlerini büyütmeleri ve verimliklerini artırmaları için imkân tanıyan banka, kadın üreticilere işletme harcamaları için finansman sunuyor.

Şekerbank kampanya kapsamında 12 aya varan vadelerle, hasat zamanına göre geri ödemeli nakit desteğinin yanı sıra kadın çiftçilerden 14 Ekim’de gün boyu EFT/havale masrafı almayacak.

- "Kadın üreticilerin finansmana erişimi önceliğimiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın üreticilerin ekonomiye aktif olarak katılması, finansmana erişmeleri ve büyümelerine destek olmak her zaman önceliklerimiz arasında. Bankamız için Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün sembolik önemi de büyük. Bu özel güne yönelik olarak gelenekselleşen kampanyamızla iş kurmak, işini büyütmek veya nakit akışını rahatlatmak isteyen kadın çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizin ihtiyacına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz."

