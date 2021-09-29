Şekerbank'tan KOBİ müşterilerine özel "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" programı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, KOBİ müşterilerine özel olarak hazırladığı "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" sadakat programını hayata geçirdi.

Şekerbank açıklamasına göre, banka, program kapsamında "Standart, Gümüş, Altın ve Platin" üyesi KOBİ müşterilerine birbirinden farklı masrafsız ürünler sunarak yıl boyunca kazandırmaya devam edecek.

Müşterilerinin çalışma hacmine göre dört farklı seçeneği bünyesinde barındıran program ile KOBİ’lere nakit desteği talep etmeleri halinde ücret muafiyeti sağlanırken bir yıl boyunca çek ve senet tahsilat ücreti ödenmeyecek. "Kazanan KOBİ’ler Kulübü"ne üye KOBİ’ler, internet ve mobil bankacılık kanallarından yapacakları EFT/havale işlemlerinden, POS cihazı talep etmeleri durumunda POS ücretinden ve ticari kart yıllık ücretinden de muaf olacak.

Sadakat programı kapsamında 1 yıl vadeli teminat mektubu taleplerinde yüzde sıfır komisyon avantajı elde edecek olan KOBİ’ler, Şekerkur üyesi de olarak döviz alım-satım işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri FX İşlem Platformu’ndan faydalanabilecek.

Açıklamada aktarılanlara göre, ürün paketlerine göre özel promosyonlar da sunulacak olan "Kazanan KOBİ’ler Kulübü" programına dahil KOBİ’ler, isme özel kulüp kartlarının sahibi olacak.

Programa dahil KOBİ’ler ayrıca anlaşmalı GSM operatörlerinden ve benzin istasyonlarından ekstra indirimler de elde edebilecek. "Kazanan KOBİ’ler Kulübü" programına başvurular Şekerbank şubelerinden yapılabilecek.

- "Nesilden nesile aktarılan köklü ilişkiyi daha da güçlendiriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank olarak, üretimi ve üreticiyi destekleme misyonları doğrultusunda ekonominin temel direği olan KOBİ müşterileriyle güven ve sadakate dayanan bir ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Birkaç nesildir hizmet verdikleri geniş bir KOBİ müşteri kitlesine sahip olduklarını belirten Kumoğlu, "En önemli müşteri segmentlerimizden biri olan KOBİ’lerle kurduğumuz nesilden nesile aktarılan köklü ilişkimizi 'Kazanan KOBİ’ler Kulübü' ile daha da güçlendiriyoruz. Bankacılık hizmetlerini tek bir platform üzerinden sunduğumuz ve iş süreçlerine önemli katkıda bulunması için tasarladığımız 'Kazanan KOBİ’ler Kulübü' programımızla KOBİ müşterilerimize pek çok bankacılık hizmetinden ücretsiz ve avantajlı koşullarda yararlanma imkanı tanıyoruz. Şekerbank olarak KOBİ’lerimize sunduğumuz hizmetlerle fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

