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Şekerbank'tan Pankobirlik'in 50. yılında şeker pancarı üreticisine destek

21.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında Pankobirlik’e bağlı Hasat POS kullanan kooperatif ve şubeler aracılığıyla çiftçilere, tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için esnek ödeme vadeleri, sıfır faiz avantajı ve hasat zamanı ödeme gibi avantajlar sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) ile iş birliğine imza attı.

Şekerbank açıklamasına göre, Anadolu'da sayıları yüz binleri bulan pancar çiftçilerinin küçük birikimleriyle tarımı ve yerel üretimi finanse etmek için 69 yıl önce kurulan Şekerbank, varlık nedeni olan pancar çiftçisini desteklemeye devam ediyor.

Pankobirlik’in 50'nci kuruluş yıl dönümüne özel çiftçi müşterilerinin finansman ihtiyaçları için gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Banka, birliğe bağlı Hasat POS kullanan kooperatif ve şubeler aracılığıyla çiftçilere tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için 6 aya varan vade ve sıfır faiz avantajıyla alışveriş yapma imkanı sunuyor. Çiftçiler, Pankobirlik’e bağlı kooperatif ve şubelerden tarım girdilerini Şekerbank’ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu “Hasat Kart” ile kolaylıkla temin edebiliyor. Böylelikle "Hasat Kart" sayesinde ihtiyaçları olan tarımsal girdileri anında karşılayan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanı yapabiliyor.

- "Şeker pancarı üreticilerinin Bankamızda önemli bir yeri var"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Kuruluş hikayemizin temelinde yer alan şeker pancarı üreticilerinin Şekerbank’ta daima önemli bir yeri var. Aynı şekilde üreticilerin güç birliği yaptığı pancar kooperatifleri ve sayıları bugün 1,5 milyon ortağa ulaşan, ülke tarımının gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunan Pankobirlik de bankamız için özel bir kurum. Bu bakış açısıyla Pankobirlik’in kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla, her zamanki gibi üreticilerimize özel finansman destekleri hazırladık. Bu güzel ve anlamlı iş birliği için Pankobirlik yönetimine teşekkürlerimizi sunuyor, çiftçilerimize de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Pankobirlik, şeker pancarı tarımının öncüsü olmuştur"

Birlik adına iş birliği sözleşmesini imzalayan Pankobirlik Genel Müdür Tolga Demirhan ise şunları kaydetti:

"1972 yılında kurulan kurumumuz bugün ülkemizin 64 ilinde, 31 pancar kooperatifinin 328 şubesi, 6 kooperatif şeker fabrikası ve 50'nin üzerinde tarımsal amaçlı iştirakleriyle hizmet vermektedir. Yaklaşık 1,5 milyon ortağıyla ülkemiz kooperatifçiliğinde önemli bir kilometre taşı olan Pankobirlik, Cumhuriyet tarihinin tarımsal kalkınmasında en büyük katkıyı sağlayan şeker pancarı tarımının öncüsü olmuştur. Üreticilerimizin alın terinin en iyi şekilde karşılığını bulması için 50 yıllık birikimimizle çalışmaya devam etmekte ve kuruluş amacı gereği ortaklarımızın müşterek menfaatlerini korumayı en büyük görevimiz saymaktayız. Bu vesileyle Şekerbank yönetimine yapılan iş birliği nedeniyle teşekkür eder, anlaşmanın ortaklarımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim."

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