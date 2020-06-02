Şekerbank’tan restoran ve kafelere destek

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, yeme-içme sektöründeki kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarının normalleşme süreci ile birlikte işe dönüş hazırlıklarındaki nakit ihtiyaçları için başlattığı kampanya ile yüzde 0,79’dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 3 ayda bir ödeme imkanıyla finansman sağlayacak.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, kampanya kapsamında 1 yıl sonra talep edilmesi halinde ilgili kredinin taksiti için ilave erteleme seçeneği de sunacak.

Normalleşme takvimi ile ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini Şirket Bonus Şirket Kartlarıyla yapan işletme sahipleri, kampanya kapsamında yaptıkları alışverişlerde yüzde 5 Bonus imkanından faydalanabilecek. Her 500 TL’lik harcamada geçerli olacak Bonuslar toplamda 100 TL’ye kadar ulaşabilecek. Kampanya kapsamında ayrıca POS fiyatlamaları işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilirken, 10 yapraklık çek karnesi kullanımında da masraf ödenmeyecek.

- “Yeme-içme sektöründeki müşterilerimizin normalleşme sürecinde güçlü bir başlangıç yapmasını istiyoruz”