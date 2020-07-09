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  4. Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? Ancak malum, yaz diyetleri çoktan başladı. Tatlı krizine girdiğinizde yediğiniz pasta size vicdan yaptırıyor olabilir. Bir yandan diyetle sınanıyorsunuz ve canınız pasta istiyor. Ancak şimdi vereceğimiz pasta tarifi sizin için çok masum ve nefis bir alternatif olacak. İçinde ne un ne de şeker var. Buna rağmen tadına bayılacaksınız.

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

''Un ve şeker olmadan pasta mı olurmuş canım?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Evet olur. Hatta unlu şekerli pastadan daha iyisini bile yapabilirsiniz. Mutfağınızda ya da marketlerde bu malzemelerin yerine kullanabileceğiniz, hem un gibi toplayıcı hem şeker gibi tatlandırıcı çok lezzetli malzemeler bulunuyor. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Sağlıklı olmalarının yanı sıra pratik. En zor beğenen misafirleriniz bile tarifini isteyeceği bir pasta ile karşınızdayız...

MALZEMELER

1 su bardağı çiğ badem
1 su bardağı hurma
Geceden suda bekletilmiş 1 su bardağı çiğ kaju fıstık
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Limon
Ahududu
Tuz

TABANI İÇİN

Fit pastamızın tabanı için 1 su bardağı çiğ badem ve hurma kullanmanız gerekiyor.
Parmağınızın ucu veya ondan daha az miktarda tuz eklemeniz yeterli olacaktır.
Bu malzemelerin hepsini rondoya atıp iyice karıştırmalısınız.
Bu işlemden sonra karışımı cam bir kaba alın ve bir kaşık yardımıyla bastırıyoruz.
Bu sayede malzemeler iyice birbirinin içine girmiş olacak ve birbirine yapışacak.

PASTA BÖLÜMÜ

Bu bölüm için yine rondoya ihtiyacınız olacak. Gece boyu suda beklettiğiniz 1 bardak dolusu çiğ kaju fıstığı, bolca ahududuyu ve kesilmiş yarım limonun suyunu rondodan geçirin.
Karıştırma işleminden sonra karışımın tadına bakın eğer çok tatsız gelirse içine bal ekleyip tekrar rondoya atabilirsiniz.
Buna alternatif bir yöntem olarak ''acai üzümü tozu'' da kullanabilirsiniz.
Bahsettiğimiz toz şekersiz unsuz pastanıza antioksidan özelliği katar. Hatta biraz da acıbadem aroması eklerseniz pastaya bambaşka bir tat kazandırmış olursunuz.
Acıbadem aroması, pastalara belirli bir koku ya da tat kazandırmak veya mevcut tadı ve kokuyu güçlendirmek için kullanılır. Tabii bütçeniz buna uygun olmayabilir ya da buna gerek duymuyor olabilirsiniz. O zaman bu işlemleri pas geçmenizi öneririz.
Bütün bu malzemeler rondododan geçirildikten sonra el yapımı ve son derece sağlıklı bir krema elde etmiş olacaksınız.

SON ADIM

Elde edilen kremayı tabana pürüzsüz olacak şekilde yayıyoruz. Pastanın üstüne sevdiğiniz meyvelerden ekleyebilirsiniz. Biz böğürtlen ya da vişnenin çok yakışacağını düşünüyoruz. Şimdi pastayı dikkatlice buzdolabına koyabilirsiniz. İyice donduğunda buzluktan çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ancak tamamını yiyemezseniz, kalan kısmını buzluğa geri koyun. Çünkü bu tip pastalara dondurma muamelesi yapılması gerekir.

Afiyet olsun!

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