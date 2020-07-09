Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

Fit pastamızın tabanı için 1 su bardağı çiğ badem ve hurma kullanmanız gerekiyor. Parmağınızın ucu veya ondan daha az miktarda tuz eklemeniz yeterli olacaktır. Bu malzemelerin hepsini rondoya atıp iyice karıştırmalısınız. Bu işlemden sonra karışımı cam bir kaba alın ve bir kaşık yardımıyla bastırıyoruz. Bu sayede malzemeler iyice birbirinin içine girmiş olacak ve birbirine yapışacak.

''Un ve şeker olmadan pasta mı olurmuş canım?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Evet olur. Hatta unlu şekerli pastadan daha iyisini bile yapabilirsiniz. Mutfağınızda ya da marketlerde bu malzemelerin yerine kullanabileceğiniz, hem un gibi toplayıcı hem şeker gibi tatlandırıcı çok lezzetli malzemeler bulunuyor. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Sağlıklı olmalarının yanı sıra pratik. En zor beğenen misafirleriniz bile tarifini isteyeceği bir pasta ile karşınızdayız...

PASTA BÖLÜMÜ

Bu bölüm için yine rondoya ihtiyacınız olacak. Gece boyu suda beklettiğiniz 1 bardak dolusu çiğ kaju fıstığı, bolca ahududuyu ve kesilmiş yarım limonun suyunu rondodan geçirin.

Karıştırma işleminden sonra karışımın tadına bakın eğer çok tatsız gelirse içine bal ekleyip tekrar rondoya atabilirsiniz.

Buna alternatif bir yöntem olarak ''acai üzümü tozu'' da kullanabilirsiniz.

Bahsettiğimiz toz şekersiz unsuz pastanıza antioksidan özelliği katar. Hatta biraz da acıbadem aroması eklerseniz pastaya bambaşka bir tat kazandırmış olursunuz.

Acıbadem aroması, pastalara belirli bir koku ya da tat kazandırmak veya mevcut tadı ve kokuyu güçlendirmek için kullanılır. Tabii bütçeniz buna uygun olmayabilir ya da buna gerek duymuyor olabilirsiniz. O zaman bu işlemleri pas geçmenizi öneririz.

Bütün bu malzemeler rondododan geçirildikten sonra el yapımı ve son derece sağlıklı bir krema elde etmiş olacaksınız.

SON ADIM

Elde edilen kremayı tabana pürüzsüz olacak şekilde yayıyoruz. Pastanın üstüne sevdiğiniz meyvelerden ekleyebilirsiniz. Biz böğürtlen ya da vişnenin çok yakışacağını düşünüyoruz. Şimdi pastayı dikkatlice buzdolabına koyabilirsiniz. İyice donduğunda buzluktan çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ancak tamamını yiyemezseniz, kalan kısmını buzluğa geri koyun. Çünkü bu tip pastalara dondurma muamelesi yapılması gerekir.

Afiyet olsun!

