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Kocaelispor, Berkan Kutlu’yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Berkan Kutlu’yu kadrosuna kattı
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine İsviçre’de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion’un ardından Türkiye’de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi. 2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray’a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor’a transfer oldu.

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Kocaelispor Berkan Kutlu son dakika
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