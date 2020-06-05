Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'ndan açıklama

TFF Başkanı Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri sonrasında Şekip Mosturoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ikili, "Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez" ifadelerini kullandı.
Mosturoğlu ve Ekşioğlu'nun ortak açıklaması şu şekilde: "Yoldaşlık iki kalp ve aklın bir olmasıdır. Özgürlüğümüzden vazgeçtiğimiz bu yolda, 'Ölmek var, dönmek yok" şiarıyla yürüdüğümüzü hatırlatmak isteriz. Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez, hiç kimse ve hiçbir şey, uğruna mücadele ettiğimiz hakikatleri değiştiremez." (DHA)
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