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Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'ndan açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2020 20:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'ndan açıklama

TFF Başkanı Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri sonrasında Şekip Mosturoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ikili, "Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez" ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu ve Ekşioğlu'nun ortak açıklaması şu şekilde: "Yoldaşlık iki kalp ve aklın bir olmasıdır. Özgürlüğümüzden vazgeçtiğimiz bu yolda, 'Ölmek var, dönmek yok" şiarıyla yürüdüğümüzü hatırlatmak isteriz. Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez, hiç kimse ve hiçbir şey, uğruna mücadele ettiğimiz hakikatleri değiştiremez." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yer ile gök bir araya gelse 2010-2011 de fenerbahçe’nin şike yaptığı gerçeğini değiştiremez. Sadece 2010-11 de değil, fenerbahçe 2001 yılında Galatasaray’ın 5. şampiyonluğa gittiği yık şike yapmıştır. Serhat Akın bunu itiraf etti. Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına gelip, neden seviniyorsunuz? Nasıl şampiyon olduğunuzu bilmiyorsunuz dediğini söyledi. O sezon Galatasaray’ın 5 sene üst üste şampiyon olması engellenmiş ve şampiyonluğu çalınmıştır
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