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Seks hayatlarını ateşli tutmak için bir 'yakınlaşma menüsü' yarattılar! İşte içeriği...

24.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Kaliforniya'da yaşayan 54 yaşındaki Sheri Green ve 55 yaşındaki kocası Derek, seks hayatlarını renklendirmek ve 34 yıllık ilişkilerini sürdürmek için şehvetli bir "yakınlaşma menüsü" hazırladıklarını açıklayarak gündem oldular. Yaşam ve ilişki koçluğu da yapan ikili, hazırladıkları bu menünün detaylarını paylaştı.

Seks hayatlarını ateşli tutmak için bir 'yakınlaşma menüsü' yarattılar! İşte içeriği...

30 yılı aşkın süredir birlikte olan çift, ilişkilerinin alevini söndürmemek için buldukları çözümle dikkat çektiler. Şimdi 28 yaşında olan kızları Tori'nin doğumundan sonra, yakınlık konusunda zorlandıklarını itiraf eden çift, oluşturdukları menü sayesinde bunu geri kazandıklarını açıkladı. Sheri, “Birimiz yakınlık isterken diğerimiz istemiyorsa reddedildiğimizi hissetmeye başladık, bu yüzden bu yakınlaşma menüsünü oluşturduk” dedi.

MENÜYÜ ANLATTILAR

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Başlangıç, ana yemek ve tatlı başlıklarından oluşan bu menünün birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalıştığını anlatan ikili, menünün detaylarını paylaştı. Başlangıçlar, yani mezeler, ayak masajı, 10 dakikalık hızlı bir seks ya da oral seksten olabilirdi. Ana yemek kısmında ise seçenekler cinsel ilişkiyle sonlanan bir duş ya da vücut masajı olabiliyordu. Tatlı kısmında ise bir rol yapma seansı eklenebilirdi.

ÖNCELİK VERİYORLAR

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Çift menüyü her zaman ilginç ve taze tuttuklarını belirtirken, menünün her zaman ikisinin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Çift ayrıca, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri seks yaptıklarından emin olduklarını ve bu günlerde ilişkilerine öncelik verdiklerini söyledi.

PAYLAŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

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Mutlu ve memnun oldukları görülen çift, bir şeyleri taze tutmak için deneyeceğiniz şeylerin her zaman yatak odasında olması gerekmediğini ve birlikte yapılacak yeni aktivitelerinde işe yarayabileceğine değindi.

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Ayrıca paylaşmanın önemine de dikkat çeken Sheri, ''Her gün birbirimize sevildiğimizi hissettiriyoruz. Her şeyi iletiyoruz, böylece birbirimizin istek ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Bir ilişki, biri rol için seçmelere girmeyi bıraktığında sona erer." diye konuştu.

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cinsel ilişki

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