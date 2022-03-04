Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Türk sanatçı Alev Aydın ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Halsey, bu defa siyah iç çamaşırlı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Halsey'in ses getiren o pozları:

27 yaşındaki ABD'li şarkıcı, bir dergiye verdiği röportajda ''Aç kalmamak için seks yapmak zorunda kaldım'' demişti.

Halsey, ''New York’ta yaşadığım yıllarda, yemek yiyebilmek için tanımadığım kişileri vücuduma nasıl alacağımı hesaplıyordum.'' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bunun kötü bir şey olmadığını anlatan ünlü şarkıcı, ''Arka arkaya gelen bazı talihsizlikler, sizi zor kararlar almak zorunda bırakabiliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Seksi hayatta kalmak için kullandığını anlatan Halsey, şimdilerde ABD'nin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan Halsey, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Senaryo yazarı Alev Aydın ile birlikte olan Halsey'in Ender Ridley adını verdiği bir erkek çocuğu bulunuyor.

Halsey, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



