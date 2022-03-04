MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

04.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Halsey, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah dantelli iç çamaşırıyla poz veren Halsey'in pozlarına kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Türk sanatçı Alev Aydın ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Halsey, bu defa siyah iç çamaşırlı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Halsey'in ses getiren o pozları:

Ünlü şarkıcı Halsey dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! Beğeni butonu çöktü

Ünlü şarkıcı Halsey dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! Beğeni butonu çöktü

Ünlü şarkıcı Halsey dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! Beğeni butonu çöktü

27 yaşındaki ABD'li şarkıcı, bir dergiye verdiği röportajda ''Aç kalmamak için seks yapmak zorunda kaldım'' demişti.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Halsey, ''New York’ta yaşadığım yıllarda, yemek yiyebilmek için tanımadığım kişileri vücuduma nasıl alacağımı hesaplıyordum.'' itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Bunun kötü bir şey olmadığını anlatan ünlü şarkıcı, ''Arka arkaya gelen bazı talihsizlikler, sizi zor kararlar almak zorunda bırakabiliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Seksi hayatta kalmak için kullandığını anlatan Halsey, şimdilerde ABD'nin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan Halsey, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Senaryo yazarı Alev Aydın ile birlikte olan Halsey'in Ender Ridley adını verdiği bir erkek çocuğu bulunuyor.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Halsey, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü

Seks itirafıyla gündem olan Halsey'den göğüs dekolteli pozlar! Beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küs oldukları konuşuluyordu! 14 yıl sonra...Küs oldukları konuşuluyordu! 14 yıl sonra...
Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybettiÜnlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti
Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...
Anahtar Kelimeler:
Halsey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

İki eşi vardı! Genç kadınlarla yakalandı

İki eşi vardı! Genç kadınlarla yakalandı

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Batı'nın Rusya'ya yaptırımları Çin'i de etkiledi! "Mecbur" kaldılar

Batı'nın Rusya'ya yaptırımları Çin'i de etkiledi! "Mecbur" kaldılar

İlginizi Çekebilir

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

Lezzeti efsane faydaları şahane! 40 hastalığa çare oluyor

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri! Hemen kilo vermeye başlayın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.