'Seks sembolü' olmak istemiyordu! Emily Ratajkowski üstsüz halini paylaştı!

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz ekim ayında yayımlanan 'My Body' (Vücudum) adlı kitabında, toplumda 'seks sembolü' haline gelmenin ve güzel olmanın aslında her zaman iyi bir şey olmadığını dile getirmişti. Bu unvanın kendisini yorduğunu vurgulayan model, okuldayken zorbalığa uğradığını da açıklamıştı.

Emily Ratajkowski paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Çıplaklık sınırlarını zorlayan ve geçtiğimiz günlerde köpeğinin yanında çıplak poz veren model yine olay oldu.

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan, ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski üstsüz pozunu paylaştı.

Göğüslerini saçıyla ve eliyle kapatan model hayranlarının dikkatini çekti.

