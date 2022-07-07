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  4. 'Seks sembolü' olmak istemiyordu! Emily Ratajkowski üstsüz halini paylaştı!

'Seks sembolü' olmak istemiyordu! Emily Ratajkowski üstsüz halini paylaştı!

07.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çocuk annesi ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski yine olay bir paylaşımda bulundu. Çıplaklık sınırlarını zorlamayı seven model Emily Ratajkowski göğüslerini saçları ve elleriyle kapatarak paylaştı. Emily Ratajkowski yine olay olmayı başardı.

'Seks sembolü' olmak istemiyordu! Emily Ratajkowski üstsüz halini paylaştı!

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz ekim ayında yayımlanan 'My Body' (Vücudum) adlı kitabında, toplumda 'seks sembolü' haline gelmenin ve güzel olmanın aslında her zaman iyi bir şey olmadığını dile getirmişti. Bu unvanın kendisini yorduğunu vurgulayan model, okuldayken zorbalığa uğradığını da açıklamıştı.

Emily Ratajkowski paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Çıplaklık sınırlarını zorlayan ve geçtiğimiz günlerde köpeğinin yanında çıplak poz veren model yine olay oldu.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan, ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski üstsüz pozunu paylaştı.

Göğüslerini saçıyla ve eliyle kapatan model hayranlarının dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
valla bu kadını o kadar da beğenmiyorum neye dayanarak bi ara dünyada en arzulanan kadın ilan ettiler anlamıyorum.biraz kezbanlık var.
e kapatma sal gitsin

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