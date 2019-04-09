Ünlü oyuncudan itiraf: Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım

Brooklyn'de federal mahkemeye çıkan Mack, Nxivm ile ilgili "şantaj" ve "şantaj yapmak için komplo kurma" suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm'e kazandırdığını itiraf etti.

NXİVM

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.

Grubun "Daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz" sloganına karşın, lideri Keith Raniere grup içinde bir "efendi ve köle" sisteminin başında olmakla suçlanıyor.

İnternet sitesinde, "şirketin karşılaştığı sıradışı koşullar" nedeniyle grubun yeni katılımlara kapandığı belirtiliyor.

ALLISON'IN MACK ROLÜ