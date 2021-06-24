Seksenler dizisi nerede çekiliyor? Seksenler dizisinin oyuncuları kimdir?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi, yeni sezonu ile geri geliyor. Rasim Öztekin’in vefatının ardından yerine kimin geleceği sıkça gündemde yer alırken, dizi yeni sürprizleri ile geliyor. Başrollerinde; Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Begüm Öner, Şoray Uzun ve İlker Ayrık gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki Seksenler dizisi nerede çekiliyor?

SEKSENLER KONUSU

Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geniş oyuncu kadrosuyla 2012'den beri yayınlanmaya devam eden Seksenler dizisinin 9. yeni sezonu, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin haftada bir yayınlanacağını belirtelim. Seksenler tüm bölümler izlemek için dizinin Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

SEKSENLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seksenler dizisinin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Mint yapım şirketine ait film platolarında yapılıyor. Bugüne kadar bütün sahneleri kapalı stüdyoda çekilen dizinin 9. yeni sezon sahnelerde ilk kez dış çekim yapılacak.

SEKSENLER OYUNCULARI

Özlem Türkad - Rukiye Özdemir

Şoray Uzun - Ahmet Özdemir

Yasemin Çonka - Nazlı Özdemir

İlker Ayrık - Çağatay Özdemir

Seymen Aydın

Reha Özcan

Zeynep Demirel

Burcu Altın Deprem

Ecmel İs

Efe Deprem





