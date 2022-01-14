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  4. Seksenler ekibi usta oyuncu Rasim Öztekin'i unutmadı! Doğum gününde andı

Seksenler ekibi usta oyuncu Rasim Öztekin'i unutmadı! Doğum gününde andı

14.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler ekibi, dizide yıllarca Fehmi karakterini canlandıran ve geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin’i 14 Ocak'taki doğum gününde unutmadı ve özel video hazırladı. Videoda, Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaja da yer verildi. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, bu anma videosunu "Bugün sensiz geçecek ilk doğum günün" notuyla paylaştı.

Seksenler ekibi usta oyuncu Rasim Öztekin'i unutmadı! Doğum gününde andı

Geçirdiği kalp krizi sonucunda 8 Mart 2021 tarihinde yaşamını yitiren Seksenler dizisinin Fehmi'si Rasim Öztekin için duygusal bir video hazırlandı.

"FEHMİ BABA'YI UNUTMADIK"

14 Ocak’ta dünyaya gelen usta sanatçının doğum gününün kutlandığı videoda, Seksenler dizisi oyuncuları Rasim Öztekin’i andı.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, bu anma videosunu sosyal medya hesabından yayınladı ve bir mesaj paylaştı.

Kazancıbaşı paylaşımında, "Dile kolay... Tam 10 yıl... Belki de en verimli yıllarında veda ettiğinin hayatının altıda biri... İkinci evin gibi gördüğün Seksenler seti... İkinci ailem diye nitelendirdiğin Seksenler kadrosu... Onlar da seni, Rasim ağabeylerini, Fehmi'yi çok özlediler. Bugün sensiz geçecek ilk doğum günün. Set aralarında birlikte gülüp, şakalaştığın, birlikte olmaktan keyif aldığın arkadaşların, dostların doğum gününde sana sesleniyorlar. Gökyüzünde bir yerlerden duyarsın diye... İyi ki doğdun Rasim Öztekin." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin
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