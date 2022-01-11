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Seksenler'in Bekçi Bekir'i: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım

11.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Ali Konuk Esra Elönü'nün programına konuk oldu. Seksenler'in Bekçi Bekir'i Konuk inancıyla ilgili hiçbir zaman kimsenin kendisine bedel ödetemeyeceğini söyledi. Konuk Levent Kırca açıklamasıyla gündeme geldi.

Seksenler'in Bekçi Bekir'i: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım

Seksenler'in Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Esra Elönü'nün sunduğu programa katılan oyuncu Hacı Ali Konuk Levent Kırca ile ilgili açıklamasıyla öne çıktı.

"Allah'ımı seviyorum ben" Konuk, sektöre girdiğinden bu yana hep aynı fikirde olduğunu dile getirdi.

Levent Kırca'yla birçok projede rol aldığını söyleyen Konuk, "Toplum hayatında sosyal ilişkiler çok önemli. Siz çizginizden eğrilirseniz bedel ödetirler. Ben sanat dünyasına girdiğim andan itibaren, Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım.

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Dünyanın fani olduğunu anlattım. Hakk'a ve ahirete iman tılsımı ile ölüm, insanı zindan-ı dünyadan huzur-u Rahman'a götüren sureti alır. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et. Bunları Levent ağabeye anlattım. Beraber çok çalıştık Levent ağabeyle..." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Levent Kırca
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