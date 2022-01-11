Seksenler'in Bekçi Bekir'i: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım

Seksenler'in Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Esra Elönü'nün sunduğu programa katılan oyuncu Hacı Ali Konuk Levent Kırca ile ilgili açıklamasıyla öne çıktı.

"Allah'ımı seviyorum ben" Konuk, sektöre girdiğinden bu yana hep aynı fikirde olduğunu dile getirdi.

Levent Kırca'yla birçok projede rol aldığını söyleyen Konuk, "Toplum hayatında sosyal ilişkiler çok önemli. Siz çizginizden eğrilirseniz bedel ödetirler. Ben sanat dünyasına girdiğim andan itibaren, Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini anlattım.

Dünyanın fani olduğunu anlattım. Hakk'a ve ahirete iman tılsımı ile ölüm, insanı zindan-ı dünyadan huzur-u Rahman'a götüren sureti alır. Öyle bir hayat yaşa ki sen öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et. Bunları Levent ağabeye anlattım. Beraber çok çalıştık Levent ağabeyle..." ifadelerini kullandı.



