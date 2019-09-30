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Seksenler yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Seksenler ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 30.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Seksenler dizisi yeni sezon bölümleriyle ekrana dönüyor. 3 yıllık aradan sonra TRT 1'de yeni sezonuyla yayınlanacak Seksenler'in yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı. Peki Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler’in yeni bölümleri Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.

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Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

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Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
güzel dizi
başlasın artık
saçma sapan dizilerden televizyon önüne geçmez olduk yerinde en güzel bir çalışma
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