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  4. Seksi model Alexis Ren yine sınır tanımadı! Yarı çıplak pozları olay oldu

Seksi model Alexis Ren yine sınır tanımadı! Yarı çıplak pozları olay oldu

07.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeme geliyor. Seksi model Ren, bu defa yine sınır tanımadı. Yarı çıplak pozlarıyla olay oldu.

Seksi model Alexis Ren yine sınır tanımadı! Yarı çıplak pozları olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla şöhret kapısını aralayan Alexis Ren, yarı çıplak fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Ren, bu defa yine sınır tanımadı.

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Ünlü modelin iç çamaşırsız pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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25 yaşındaki model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı. Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

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Ren'in cinsel organ itirafı, sosyal medyada eleştirilmiş; kullanıcılar, bu yapılanın çok ayıp olduğunu ifade etmişlerdi.

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