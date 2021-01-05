Sektörde bir ilki başardı

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde ’sürdürülebilir’ anlayışı ile hizmetlerine devam eden, özelleştirme sonrasından bu yana 10 yıldır başarılı çalışmalara imza atarak kendisine ve bölgesine değer katan YEDAŞ, yoğun hazırlık dönemi sonrası 2 aşamalı denetimi başarıyla geçirerek, sektöründe ’Kurumsal Risk Yönetim Belgesi’ni alan ilk ’elektrik dağıtım şirketi’ oldu.

YEDAŞ, korona salgını döneminde de stratejik olarak gelişmeye devam ederek sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. Hiç bitmeyecek mükemmellik yolculuğunda, başarıları ile hızla ilerleyen YEDAŞ, şirketine kazandırdığı yönetim sistemleri sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Yoğun çalışmalar yaparak şirket içerisinde risklerini belirleyen ve bu risklere göre aksiyon planları hazırlayan YEDAŞ, tüm bu çalışmalar sonrasında elektrik dağıtım sektöründe ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardını alan ilk ve tek şirket oldu. Alınan bu önemli belge ile başarılarını devam ettiren YEDAŞ, risk yönetim politikasıyla tüm yöneticilerinin her türlü kararlarında ve faaliyetlerinde riski bir faktör olarak ele almasının ve henüz işin başında seçenekleri değerlendirerek risk odaklı hareket edilmesinin sürekliliğini sağladı.