YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Sel afetinde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa edildi

Sel afetinde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa edildi

12.06.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Bartın’da meydana gelen sel afetinde Yenihan mevkiindeki sap deresinin taşması sonucu çöken Bartın-Karabük karayolunda inşası tamamlanan 35 metrelik köprü ulaşıma açıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar taşkınlara neden olurken Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı Yenihan mahallesinde 15 kilometre uzunluğundaki sap deresinin taşması sonucu Bartın-Karabük karayolunun 50 metrelik kısmı çöktü. Dere yatağına yakın noktadaki evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sel afeti sonrasında Bartın-Karabük yolunun altından geçen menfezler yenilenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yapılan incelemelerde Sap deresi suyunu Gökırmak’a taşıyan ve Bartın-Karabük karayolunun altından geçen menfezlerin benzer afetlerde tıkanabileceği ve yeniden taşkınlara yol açabileceği değerlendirilerek bölgeye köprü inşa edilmesine karar verildi.
35 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip köprü inşasında çalışmalar tamamlandı.

Köprünün tamamlanmasıyla bölge sakinleri rahat bir nefes alırken yapılan yatırımlar sayesinde benzer afetlerde korku yaşamayacaklarını ifade ettiler.

11 Ağustos 2021 selinde sap deresinin taşması sonucu evi sular altında kalan, çocukları ve torunları bulundukları dairenin duvarları kırılarak kurtarılan 67 yaşındaki Şaban Ergül, “11 Ağustos 2021’de burada büyük bir sel afeti yaşadık. O gündür bugündür devletimiz buraya var gücüyle mücadele verdi. Bizler için elinden geleni yaptı. Biz buraya acilen köprü istedik. Devletimiz de sağ olsun acilen burada köprüye başladı. O gündür bizim yaralarımızı sardılar. Şu anda açıldı çok huzurluyuz. Devletimize milletimize teşekkür ederim bu köprüyü bir an önce bitirdiği için. Bu yolun bir tarafı, sağ tarafı Karabük’ten geliş tarafı tamamıyla göçtü. Yeniden ulaşıma açıldı geçici olaraktan. Köprü yapıldıktan sonra burada ufak bir menfez vardı o almadığı için buralar sele gitti. Şimdi devlet tuttu buraya 35 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde köprü yaptı. Büyük bir masraf yaptı. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Sap deresi üzerinde yapımı devam eden ıslah çalışmalarının da yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdüBartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü
Tunceli'deki Munzur Vadisi kamping projesiyle turistlerin uğrak yeri olacakTunceli'deki Munzur Vadisi kamping projesiyle turistlerin uğrak yeri olacak
Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldıHakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:56
Akşam
20:32
Yatsı
22:25

Bartın Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Amasra eczanesi
Amasra
Canan eczanesi
Merkez
Murat eczanesi
Kurucasile
Soner eczanesi
Ulus
Arif eczanesi
Ulus
Türker eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.