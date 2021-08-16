Sel bölgesi Bozkurt'ta kayıp vatandaşlardan 8'ine kadavra köpeği "Negro" ulaştı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara katılan jandarma köpeği "Negro", 8 kişinin cansız bedenine ulaştı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bazı evlerin yıkıldığı, sel sularının çekilmesiyle büyük bölümü balçık altında kalan ilçedeki arama kurtarma çalışmalarında, hassas burunları ile bilinen köpeklerden de yararlanılıyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına ait kadavra köpeği Negro, selde kaybolan vatandaşlardan 8'inin cesedinin bulunmasını sağladı.



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