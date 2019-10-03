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Sel bölgesini gezen milletvekili suya düştü

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki amatör bir kamera kaydetti.

Bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, yoğun yağışlar sonucu sele teslim olan Hindistan’ın Patna bölgesini incelemeye geldi. Sel sularının üstünde botla gezen Yadav, yanında bulunanların dengesini kaybetmesiyle suya düştü. Sudan çevredekilerin yardımıyla kurtarılan milletvekilinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yoğun yağışlar sonrası sele teslim olan Patna'da, 10 bindan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

3 GÜNDE 73 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan’ın Bihar eyaletini vuran selde Eylül ayının son 3 gününde 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’ı muson yağışları vurdu. Eylül ayının son 3 gününde şiddetini arttıran yağışlar sonucu sel altında kalan Bihar eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği açıklandı. Selde telef olan hayvanların sağlık sorunlarının artmasına neden olduğu, bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Selden etkilenen 10 bin kişinin kurtarıldığı eyaleti normale döndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bihar Afet Yönetimi yetkilisi Pratyaya Amrit, “Bihar’ın başkenti Patna’yı da içine alan sel felaketinde yardım masaları oluşturuldu. Selle mücadelemiz sürüyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hindistanlı yetkililer, muson yağışlarından en fazla Uttar Pradeş ve Bihar eyaletinin etkilendiğini ifade etmiş, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Bihar eyaletinin Patna kentinde yaşayanlar, sular altında kaldıklarını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SEL BÖLGESİ Milletvekili suya düşmek

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