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Sel sularında jet ski keyfi

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bahamalar’ı etkisi altına alan Dorian Kasırgası sonucu oluşan seli fırsata çeviren 27 yaşındaki Tameka Lewis, sel sularında jet ski’yle keyif yaptı.

Bahamalar’ın başkenti Nassau’da etkisini yitiren Dorian Kasırgası sonucu oluşan selden faydalanan 27 yaşındaki Tameka Lewis, sel sularında jet ski yaptı.

Olağanüstü durumdan faydalanmayı ihmal etmeyen Lewis, jet ski keyfini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÜLKEMİ DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRMEDİM"

Ülkede 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga sonucu Lewis, biraz olsun insanları güldürebilmek ve umut verebilmek adına video çekip paylaştığını açıkladı. Lewis, “Kasırganın bize getirdiği en kötü ücret, duygusal ücret. Nassau’da kendimizi çaresiz hissediyoruz.

Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
jet-ski sel suları bahama Dorian kasırgası tameka lewis

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