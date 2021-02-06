YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür

Sel sularının yükseldiği evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan hastadan sağlık çalışanına teşekkür

06.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanı ve itfaiyeciler tarafından kurtarılan Savaş Tektaş: - "Ayla Hanım'ın eve girdiğini görünce yüzümde güller açtı. O ne dediyse yerine getirdim. Onun yönlendirmesiyle beni ağrısız bir şekilde sedyeyle üst kata taşıdı. Ona ailecek minnettarız" - Acil Tıp Teknisyeni Ayla Kırs: - "Sağlık Bakanımız görüntüleri paylaşmış. Beni çok mutlu etti. Yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu anladım"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta sel suları altında kalan evde ayağı kırık halde beklerken kurtarılan Savaş Tektaş, sel sularına girerek kendisini kurtaran acil tıp teknisyeni Ayla Kırs ile itfaiye erlerine teşekkür etti.

Seferihisar 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli Ayla Kırs, selde büyük tehlike atlatan Tektaş ailesini ziyaret etti. Ayla Kırs, yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağında kırık oluşan ve yürüyemediği için sel suları altında kalan evde tehlike atlatan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Savaş Tektaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede esnaflık yapan Savaş Tektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazının ardından bacağındaki alçı nedeniyle yürüyemediğini belirtti.

Kuvvetli yağış sonrası üç katlı apartmanın zemin katının sularla dolduğunu anlatan Tektaş, büyük tehlike atlattığını belirtti. Tektaş, şöyle dedi:

"Sular eve dolmaya başlayınca üst katta yaşayan eniştem bana yardıma geldi ama beni taşıyamadı. Ev içinde sular bir metre yükseldi. Ailecek çaresiz kaldık. Aklımıza itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermek geldi. Ayla Hanım'ın eve girdiğini görünce yüzümde güller açtı. Önce benden sakin olmamı istedi. O ne dediyse yerine getirdim. Onun yönlendirmesiyle beni ağrısız bir şekilde sedyeyle üst kata taşıdı. Ona ailecek minnettarız. Beline kadar gelen suyu aşarak beni kurtarmaya geldi. O gün Ayla Hanım'a teşekkür edememiştim. Bugün bir araya geldik ve teşekkür ettim."

Kardeşi Gülhan Tektaş ise olay günü büyük panik yaşadıklarını belirterek Ayla Kırs'a ve itfaiyecilere teşekkür etti.

- "Anneme söylememiştim"

Ayla Kırs ise Savaş Tektaş'ı ve ailesini sağlıklı gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Kırs, sel sularına girdiği anlardaki görüntülerinin arkadaşları tarafından çekildiğini aktararak "Sağlık Bakanımız görüntüleri paylaşmış. Beni çok mutlu etti. Yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu anladım. Annem korkmasın diye söylememiştim. Haberlerde beni izlemiş. Telefonla aradı. 'Aferin kızım seninle gurur duyuyorum.' deyince çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 2-3 Şubat'ta yağan kuvvetli yağışlarda, kentin birçok noktası sular altında kalmıştı. İki çocuk annesi 31 yaşındaki Ayla Kırs'ın hastaya müdahale etmek için sulara girdiği anlara dair görüntüler medyada geniş yer bulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kırs'ın görüntülerini sosyal medya hesabından, "Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz." ifadeleriyle paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:30
İkindi
16:20
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Bal Tuğ Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de selden zarar gören esnafı ziyaret etti:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de selden zarar gören esnafı ziyaret etti:

İZTO, konaklama sektörünün temsilcileriyle sanal toplantı düzenledi

İZTO, konaklama sektörünün temsilcileriyle sanal toplantı düzenledi

Başkan Sandal, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Başkan Sandal, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki selde hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki selde hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret etti

Urla Belediyesi’nde en düşük İşçi maaşı 3500 TL oldu

Urla Belediyesi’nde en düşük İşçi maaşı 3500 TL oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.