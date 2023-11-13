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SELAHADDİN EYYUBİ 1. BÖLÜM İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi saat kaçta, ilk bölümde neler olacak?

13.11.2023 19:25 | Son Güncelleme:
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi 1. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi saat kaçta, ilk bölümde neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Dizide Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırıyor. Dizi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini anlatıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte ilk bölüm canlı izleme ekranı...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 1. BÖLÜM KONUSU

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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