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Selahaddin Eyyubi Havalimanı dezenfekte edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.03.2020 20:54 | Son Güncelleme

Selahaddin Eyyubi Havalimanı dezenfekte edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı dezenfekte etti.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul, cami, toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve halkın yoğun kullandığı yerleri dezenfekte ederek tedbirlerini artırdı.

Tedbirler kapsamda belediye ekipleri, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda vatandaşların yoğun kullandığı lavabo ve oturma kabinlerini dezenfekte etti.

Havalimanı yetkilileri de vatandaşların daha dikkatli olması için havalimanının çeşitli yerlerine koronavirüsle ilgili bilgilendirme afişi astı.

Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, dünyada küresel bir salgın haline gelen koronavirüsle ilgili belediyenin önlem aldığını söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla harekete geçtiklerini belirten Kaçan, "Kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları, camiler, parklar ve okullarda dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi de havalimanını dezenfekte ettik. Belirli periyotlarla dezenfekte işlemlerimiz sürecek. Panik yaratmadan virüse karşı elimizden geldiğince tedbir alacağız." dedi.

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