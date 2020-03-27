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Selahaddin Eyyubi Havalimanına termal kamera kuruldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Selahaddin Eyyubi Havalimanına termal kamera kuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera kuruldu.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle önlemlerin artırıldığı havalimanında ekipler, ortak kullanılan alanları dezenfekte etti.

Çeşitli illerden Hakkari'ye gelen yolcuların kontrol edilmesi için termal kameranın kurulduğu havalimanında, olası vakalara karşı izolasyon odası oluşturuldu.

Sağlık ekipleri de gelen yolcuları sağlık taramasından geçirdi, ateşlerini ölçtü.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari koronavirüs Termal kamera Yüksekova

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