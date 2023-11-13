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Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden de ünlü çıktı

13.11.2023 20:10 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Uğur Güneş TRT 1'de yayın hayatına başlayan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde başrole hayat veriyor. Yeni projesiyle ekranlara dönen Uğur Güneş'in oyunculuğu kadar özel hayatı da merak ediliyor. Uğur Güneş'in bir dönem aşk yaşadığı isim kendisinden de ünlü çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova, Kanunsuz Topraklar ve Al Sancak dizilerinden sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile ekranlara dönen Uğur Güneş'in eski sevgilisini görenler şaşkına döndü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı yıldızın, dizideki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Sessizliğini koruyamayan Altınbilek, ''Uğur sadece arkadaşım'' diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

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Uğur Güneş'in bir dönem meslektaşı Selen Seyven ile beraber olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Genco, Doktorlar, Leyla ile Mecnun, Kocamın Ailesi ve O Hayat Benim gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Selen Seyven, yaklaşık 5 yıldır televizyon ekranlarında yer almıyor.

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Bir dönem dizi ve filmlerin aranan yüzü olan Selen Seyven, 2020 yılında evlendi. Şimdilerde ise bir çocuk annesidir.

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