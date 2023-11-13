Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden de ünlü çıktı

Bir Zamanlar Çukurova, Kanunsuz Topraklar ve Al Sancak dizilerinden sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ile ekranlara dönen Uğur Güneş'in eski sevgilisini görenler şaşkına döndü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı yıldızın, dizideki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sessizliğini koruyamayan Altınbilek, ''Uğur sadece arkadaşım'' diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Uğur Güneş'in bir dönem meslektaşı Selen Seyven ile beraber olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Genco, Doktorlar, Leyla ile Mecnun, Kocamın Ailesi ve O Hayat Benim gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Selen Seyven, yaklaşık 5 yıldır televizyon ekranlarında yer almıyor.

Bir dönem dizi ve filmlerin aranan yüzü olan Selen Seyven, 2020 yılında evlendi. Şimdilerde ise bir çocuk annesidir.







