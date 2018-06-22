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Selahattin Demirtaş'tan Dünya Kupası yorumu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 22.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 yenilmesini yorumladı. Selahattin Demirtaş, moralinin "sıfır" olduğunu belirtti.

Selahattin Demirtaş'tan Dünya Kupası yorumu

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, takipçileriyle Twitter'da sohbet etti.

Selahattin Demirtaş, Twitter'da Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la karşılaşan Arjantin'in 3 gol yemesi nedeniyle moralinin 'sıfır' olduğunu yazdı. (T24)

Demirtaş

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş FIFA 2018 Dünya Kupası

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