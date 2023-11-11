SELAHATTİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI! Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1'den yeni dizi!

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi ile ilgili aramalar hız kazandı. Gönül Dağı dizisinin ardından fragmanı yayınlanan Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin başrolünde Uğur Güneş bulunuyor. Daha önce de bir dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da Tuğtekin rolünde olan Uğur'un performansı merak ediliyor. İşte Kudüs Fatih'i Selahattin Eyyubi dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar...

SELAHATTİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinde 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Selahattin Eyyubi'nin hayat hikayesi anlatılacak.

Dizinin fragmanına Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandığı ve Eyyubi'nin "Kudüs fedakarlıktır" sözü damga vurdu.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda, Selahaddin Eyyubi’yi Uğur Güneş canlandırıyor.

Dizinin diğer önemli rollerini ise, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.





