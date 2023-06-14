"Şelaleler diyarı" Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve "şelaleler diyarı" olarak bilinen Yahyalı, Kapuzbaşı ve Derebağ şelaleleriyle yıllık 250 bin civarında ziyaretçi çekiyor.

İlçede ziyaretçi sayısının, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi ile artması bekleniyor.

Yaklaşık 40 kilometrelik yolunun 39 kilometresine sıcak asfalt dökülen Yeşilköy Şelalesi'ne inmek için 350 basamaklı merdivenin yanı sırada burada otopark, çevre düzenlemesi, seyir terası, 15 kameriye, mescit, tuvalet ve kamp alanı yapıldı.

"İLÇEMİZE 50-60 MİLYON LİRA GELİR GETİRECEK"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, ilçelerinde önemli turizm değerleri bulunduğuna dikkati çekti.

Doğal güzellikleriyle anılan bir ilçe olduklarını vurgulayan Öztürk, "Dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi ilçemizin mülki sınırları içerisinde. Yeşilköy Şelalesi'ni de biliyorduk ama turizme kazandırma açısından yeni bir keşif oldu. Biraz daha butik olan Derebağ Şelalesi de var. İlçemiz her zaman 'şelaleler diyarı' diye anılır ve bundan sonra da o şekilde anılacak." dedi.

Öztürk, ilçeye yurt içi ve dışından yılda 250-300 bin turistin geldiğini belirterek, "Yeşilköy Şelalesi'nin de turizme katkısıyla bu sayının 500 bin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerine önemli yatırımlar yapıldığını bildiren Öztürk, Valilik ve Yahyalı Belediyesi olarak Yeşilköy Şelalesi'nin turizme kazandırılması için 2 milyon lira harcadıklarını ifade etti.

Öztürk, ilçedeki şelale zenginliğinin esnafa da katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"36 bin nüfuslu bir ilçeyiz ve bunun 20 katını turist olarak bekliyoruz. Tabii turizmdeki amaç ilçe ekonomisine, il ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. İlçe ekonomimize ciddi manada katkısının olacağına inanıyorum. Burada 50-60 milyon lira ilçemize girmiş olacak. Elma, kiraz, kilim ve halı gibi ürünlerimiz var. Bunlar sayesinde esnafımızın bu pastadan önemli bir pay alacağına inanıyorum."

Ziyaretçilerden Burak Sungur ise Yahyalı'nın şelaleleriyle ünlü, doğa harikası bir yer olduğunu dile getirdi.

Belediyenin tanıtımı sayesinde Yeşilköy Şelalesi'ni keşfettiğini anlatan Sungur, "Buradaki şelaleler çok güzel. İlk defa geliyorum ve çok beğendim. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Burada kahvaltımızı yaptık. Fotoğraf çekimi için de güzel bir yer. Tekrar gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Dudu Sungur da doğa harikası Yeşilköy Şelalesi'nin gelmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

