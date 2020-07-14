Selayı susturmak isteyen kişiye izin vermeyen imam, yaşadıklarını anlattı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece selaları susturmak isteyen kişiye engel olan Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, yaşadıklarını anlattı.

Hain darbe girişimi sırasında, Diyanet İşleri Başkanlığının mesajından sonra camiye geldiğini belirten Serenli, girişte güvenlik görevlisinin bir kişiyle tartıştığını gördüğünü ve ardından olaya müdahil olduğunu söyledi.

Camiye girmek isteyen kişinin, elektrikleri kesip selaları susturmak istediğini ifade eden Serenli, "Yaklaşık yarım saat kapıda münakaşa ettik. Bir darp olmadı ama sözlü olarak yarım saat ikna etmeye çalıştık. 'Devletin tamamen ortadan kalktığını, bizim emirleri uygulayamayacağımızı' söyledi. Bana görevimin bittiğini söyledi. Diğer güvenlik görevlisi arkadaşları da çağırdığımızda şahıs bizi tehdit ederek camiden ayrıldı. Sela okunacağından haberleri varmış." dedi.

Serenli, o akşam ve sonraki akşamlarda Selimiye gibi bir camiden sela okumanın, insanlara çağrı yapmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirdi.