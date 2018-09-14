MAGAZİN

Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

Şarkıcı Selcan Asyalı, oyunculuk okulundan mezun olup olmayacağına karar verecek olan jürinin karşısında 4 kişinin bir kamyonda tecavüz ettiği kadını canlandıracak.

Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.

Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi

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Şarkıcı Selcan Asyalı, oyunculuğa da yönelerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren bir oyunculuk okuluna gidiyor.

Şarkıcı Selcan Asyalı, oyunculuğa da yönelerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren bir oyunculuk okuluna gidiyor.
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Selcan Asyalı'nın okul bitirme tezi eylül sonunda. Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.

Selcan Asyalı'nın okul bitirme tezi eylül sonunda. Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.
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SELCAN ASYALI KİMDİR? Selcan Asyalı, 1984 yılında Artvin'de doğdu.

SELCAN ASYALI KİMDİR? Selcan Asyalı, 1984 yılında Artvin'de doğdu.
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Rize, Kütahya ve Ankara’da eğitim hayatını tamamlamıştır. Müzik hayatına, lise ve üniversite yıllarında çeşitli korolar ile başlamıştır. Gazi Üniversitesinden mezundur.

Rize, Kütahya ve Ankara’da eğitim hayatını tamamlamıştır. Müzik hayatına, lise ve üniversite yıllarında çeşitli korolar ile başlamıştır. Gazi Üniversitesinden mezundur.
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16 yaşındayken, lösemili çocuklar yararına Kütahya’da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıkmıştır.

16 yaşındayken, lösemili çocuklar yararına Kütahya’da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıkmıştır.
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Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı; üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulunmuştur.

Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı; üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulunmuştur.
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Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle “Helal Et” adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı.

Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle “Helal Et” adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı.
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Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi önemli isimlerle çalışmıştır.
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Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner’e ait olan “Seni Severdim” şarkısıyla yapmıştır.

Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner’e ait olan “Seni Severdim” şarkısıyla yapmıştır.
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İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi Ayla Çelik’e ait olan “Helal Et” adlı şarkıyla yapmıştır.

İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi Ayla Çelik’e ait olan “Helal Et” adlı şarkıyla yapmıştır.
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2017 yılının yaz aylarında ise “Zor Gibi” şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur.

2017 yılının yaz aylarında ise “Zor Gibi” şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur.
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Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.
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Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi

Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi
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Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi

Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi
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Anahtar Kelimeler:
Selcan Asyalı tez oyunculuk

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