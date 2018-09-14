Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak

Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.

Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi

1 / 14 Şarkıcı Selcan Asyalı, oyunculuğa da yönelerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren bir oyunculuk okuluna gidiyor.

2 / 14 Selcan Asyalı'nın okul bitirme tezi eylül sonunda. Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.

3 / 14 SELCAN ASYALI KİMDİR? Selcan Asyalı, 1984 yılında Artvin'de doğdu.

4 / 14 Rize, Kütahya ve Ankara’da eğitim hayatını tamamlamıştır. Müzik hayatına, lise ve üniversite yıllarında çeşitli korolar ile başlamıştır. Gazi Üniversitesinden mezundur.

5 / 14 16 yaşındayken, lösemili çocuklar yararına Kütahya’da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıkmıştır.

6 / 14 Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı; üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulunmuştur.

7 / 14 Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle “Helal Et” adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı.

8 / 14 Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

9 / 14 Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner’e ait olan “Seni Severdim” şarkısıyla yapmıştır.

10 / 14 İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi Ayla Çelik’e ait olan “Helal Et” adlı şarkıyla yapmıştır.

11 / 14 2017 yılının yaz aylarında ise “Zor Gibi” şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur.

12 / 14 Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

13 / 14 Ünlü sanatçıya 4 kişi tecavüz edecek! Böyle bitirme tezi görülmedi