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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti

02.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedeflediklerini söyledi.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de AA standını ziyaret eden Bayraktar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar'a AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti. Bayraktar, kitabı AA için imzaladı.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te ilk günden itibaren coşkunun artarak sürdüğünü söyledi.

Yarın Karadeniz tarihinin en büyük etkinliğinin olacağını belirten Bayraktar, "Dün 120 bin kişi gelmişti. Tabii artık sayıları bile tutamıyoruz. Olabildiğince coşkulu, herkesin tüm etkinlikleri deneyimleyebildiği festival. Her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedefliyoruz." dedi.

Festivalde yarışmalara ilginin çok büyük olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 600 bin öğrenci başvurdu. Tabii son iki güne giriyoruz. Bizim için maraton devam ediyor. Sizler de bizim ilk yıldan beri paydaşımızsınız. Hep birlikte bu yolun emekçisiyiz. Bu yola baş koyan emekçileriyiz. O anlamda sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sıcağa rağmen herkesin yüzünde gülümsemeleri görmek, umudu görmek çok güzel. Bir yazarımız bir kitabında, 'Bu maya tuttu' demişti. Bu maya tutmuştu. Şimdi iyice bu maya büyüdü, büyüdü, Türkiye sınırlarını aştı. Bu mesele artık Türkiye'nin tam da bizim istediğimiz gibi, yani tam bağımsız ve müreffeh olmak için milli teknoloji geliştirme meselesi merkezde bir yere oturdu. Futbol kadar olmasa da çok önemli bir yere geldi. İnşallah bu böyle devam edecek, artarak, büyüyerek gidecek. 2023'te de TEKNOFEST yapacağız, 2024'te de yapacağız, 2025'te de 2053'te de ve inşallah 2071'te de sizlerle beraber torunlarımızla TEKNOFEST yapıyor olacağız."

TEKNOFEST'in yurt dışı programları konusunda bilgi veren Bayraktar, "Elbette TEKNOFEST dost ve kardeş ülkeler öncelikli olmak üzere böyle bir hedefimiz var. Azerbaycan'da düzenledik. Harika bir TEKNOFEST oldu. Kardeşliğimizin pekişmesi açısından da muhteşem bir etkinlik oldu. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Türk Yıldızları gökyüzünde bayrak çizdiğinde, o coşkuyu Türk milleti olarak birlikte yaşadığımızda... İnşallah başka ülkelerde de... Talep var, yıllardır var. Her yere yetişmek de zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar Anadolu Ajansı

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